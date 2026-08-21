KingdomStarter מחיר היום

מחיר KingdomStarter (KDG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KDG ל USD הוא $ 0 לכל KDG.

KingdomStarter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,330.7, עם היצע במחזור של 859.20M KDG. ב‑24 השעות האחרונות, KDG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.193677, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KDG נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +8.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KingdomStarter (KDG) מידע שוק

שווי שוק $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K אספקת מחזור 859.20M 859.20M 859.20M אספקה כוללת 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

שווי השוק הנוכחי של KingdomStarter הוא $ 16.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KDG הוא 859.20M, עם היצע כולל של 951000965.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.08K.