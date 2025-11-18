KING Coin מחיר היום

מחיר KING Coin (KING) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000949, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KING ל USD הוא $ 0.00000949 לכל KING.

KING Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,869, עם היצע במחזור של 10.00B KING. ב‑24 השעות האחרונות, KING סחר בין $ 0.00000949 (נמוך) ל $ 0.00000955 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00068362, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000592.

ביצועים לטווח קצר, KING נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -6.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KING Coin (KING) מידע שוק

שווי שוק $ 94.87K$ 94.87K $ 94.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.87K$ 94.87K $ 94.87K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KING Coin הוא $ 94.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KING הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.87K.