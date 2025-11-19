KING Coin (KING) תחזית מחיר (USD)

קבל KING Coin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KING יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות KING

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KING Coin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KING Coin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KING Coin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KING Coin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KING הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. KING Coin (KING) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KING הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KING הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KING הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KING Coin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. KING Coin (KING) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KING Coin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר KING Coin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% KING Coin (KING) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKINGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KING Coin (KING) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKING , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KING Coin (KING) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKING , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KING Coin (KING) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKING הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KING Coin מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 94.86K$ 94.86K $ 94.86K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר KING העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, KING יש כמות במעגל של 10.00B ושווי שוק כולל של $ 94.86K. צפה KING במחיר חי

KING Coin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKING Coinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKING Coin הוא 0USD. היצע במחזור של KING Coin(KING) הוא 10.00B KING , מה שמעניק לו שווי שוק של $94,861 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.56% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -5.81% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000009

30 ימים -9.60% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000009 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KING Coin הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.56% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KING Coin נסחר בשיא של $0.000010 ושפל של $0.000009 . נרשם שינוי במחיר של -5.81% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKING הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KING Coin חווה -9.60% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש KING עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך KING Coin (KING) מודול חיזוי מחיר עובד? KING Coin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KINGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKING Coin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KING , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KING Coin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKING . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKING כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KING Coin.

מדוע KING חיזוי מחירים חשוב?

KING תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם KING כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, KING ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של KING בחודש הבא? על פי KING Coin (KING) כלי תחזית המחירים, המחיר KING הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 KING בשנת 2026? המחיר של 1 KING Coin (KING) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, KING יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של KING בשנת 2027? KING Coin (KING) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KING עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של KING בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KING Coin (KING) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של KING בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KING Coin (KING) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 KING בשנת 2030? המחיר של 1 KING Coin (KING) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, KING יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי KING תחזית המחיר בשנת 2040? KING Coin (KING) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KING עד שנת 2040. הירשם עכשיו