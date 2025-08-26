Kine Protocol (KINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107052$ 0.00107052 $ 0.00107052 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.28% שינוי מחיר (7D) +11.28%

Kine Protocol (KINE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00209915. במהלך 24 השעות האחרונות, KINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107052.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KINE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kine Protocol (KINE) מידע שוק

שווי שוק $ 42.43K$ 42.43K $ 42.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.92K$ 209.92K $ 209.92K אספקת מחזור 20.21M 20.21M 20.21M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kine Protocol הוא $ 42.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KINE הוא 20.21M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.92K.