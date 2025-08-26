עוד על KINE

Kine Protocol סֵמֶל

Kine Protocol מחיר (KINE)

לא רשום

1 KINE ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kine Protocol (KINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:03 (UTC+8)

Kine Protocol (KINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

+11.28%

+11.28%

Kine Protocol (KINE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00209915. במהלך 24 השעות האחרונות, KINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107052.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KINE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kine Protocol (KINE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kine Protocol הוא $ 42.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KINE הוא 20.21M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.92K.

Kine Protocol (KINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kine Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKine Protocol ל USDהיה . $ +0.0004257718.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKine Protocol ל USDהיה $ +0.0006935837.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kine Protocolל USDהיה $ -0.00194060466275674.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0004257718+20.28%
60 ימים$ +0.0006935837+33.04%
90 ימים$ -0.00194060466275674-48.03%

מה זהKine Protocol (KINE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kine Protocol (KINE) משאב

האתר הרשמי

Kine Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kine Protocol (KINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kine Protocol (KINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kine Protocol.

בדוק את Kine Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

KINE למטבעות מקומיים

Kine Protocol (KINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kine Protocol (KINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kine Protocol (KINE)

כמה שווה Kine Protocol (KINE) היום?
החי KINEהמחיר ב USD הוא 0.00209915 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KINE ל USD?
המחיר הנוכחי של KINE ל USD הוא $ 0.00209915. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kine Protocol?
שווי השוק של KINE הוא $ 42.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KINE?
ההיצע במחזור של KINE הוא 20.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KINE?
‏‏KINE השיג מחיר שיא (ATH) של 6.87 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KINE?
KINE ‏‏רשם מחירATL של 0.00107052 USD.
מהו נפח המסחר של KINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KINE הוא -- USD.
האם KINE יעלה השנה?
KINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:03 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.