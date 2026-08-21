Kind Cat Token מחיר היום

מחיר Kind Cat Token (KIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIND ל USD הוא $ 0 לכל KIND.

Kind Cat Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,821, עם היצע במחזור של 936.36M KIND. ב‑24 השעות האחרונות, KIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00305749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIND נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +6.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.57K.

Kind Cat Token (KIND) מידע שוק

שווי שוק $ 229.82K$ 229.82K $ 229.82K נפח (24 שעות) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 229.82K$ 229.82K $ 229.82K אספקת מחזור 936.36M 936.36M 936.36M אספקה כוללת 936,359,963.1020343 936,359,963.1020343 936,359,963.1020343

שווי השוק הנוכחי של Kind Cat Token הוא $ 229.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.57K. ההיצע במחזור של KIND הוא 936.36M, עם היצע כולל של 936359963.1020343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 229.82K.