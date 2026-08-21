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מחיר Kind Cat Token בזמן אמת היום הוא 0 USD.KIND שווי השוק הוא 229,821 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KIND ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Kind Cat Token בזמן אמת היום הוא 0 USD.KIND שווי השוק הוא 229,821 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KIND ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Kind Cat Token סֵמֶל

Kind Cat Token מחיר (KIND)

לא רשום

1 KIND ל USDמחיר חי:

$0.00024972
$0.00024972$0.00024972
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kind Cat Token (KIND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:34:37 (UTC+8)

Kind Cat Token מחיר היום

מחיר Kind Cat Token (KIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIND ל USD הוא $ 0 לכל KIND.

Kind Cat Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,821, עם היצע במחזור של 936.36M KIND. ב‑24 השעות האחרונות, KIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00305749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIND נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +6.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.57K.

Kind Cat Token (KIND) מידע שוק

$ 229.82K
$ 229.82K$ 229.82K

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

$ 229.82K
$ 229.82K$ 229.82K

936.36M
936.36M 936.36M

936,359,963.1020343
936,359,963.1020343 936,359,963.1020343

שווי השוק הנוכחי של Kind Cat Token הוא $ 229.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.57K. ההיצע במחזור של KIND הוא 936.36M, עם היצע כולל של 936359963.1020343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 229.82K.

Kind Cat Token היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00305749
$ 0.00305749$ 0.00305749

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+9.03%

+6.12%

+6.12%

Kind Cat Token (KIND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kind Cat Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKind Cat Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKind Cat Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kind Cat Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+9.03%
30 ימים$ 0-7.59%
60 ימים$ 0-30.40%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Kind Cat Token

Kind Cat Token (KIND) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KIND הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Kind Cat Token (KIND) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Kind Cat Token עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Kind Cat Token תגיע ב 2026–2027? בקר בדף KIND תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Kind Cat Token תחזית מחיר.

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Kind Cat Token (KIND) משאב

האתר הרשמי

קטגוריה :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedDecentralized Finance (DeFi)

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:34:37 (UTC+8)

Kind Cat Token (KIND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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