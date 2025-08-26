Kibble (KIBBLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00397432 $ 0.00397432 $ 0.00397432 24 שעות נמוך $ 0.00427825 $ 0.00427825 $ 0.00427825 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00397432$ 0.00397432 $ 0.00397432 גבוה 24 שעות $ 0.00427825$ 0.00427825 $ 0.00427825 שיא כל הזמנים $ 0.051158$ 0.051158 $ 0.051158 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0030904$ 0.0030904 $ 0.0030904 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -6.93% שינוי מחיר (7D) +7.86% שינוי מחיר (7D) +7.86%

Kibble (KIBBLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00397428. במהלך 24 השעות האחרונות, KIBBLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00397432 לבין שיא של $ 0.00427825, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIBBLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0030904.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIBBLE השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kibble (KIBBLE) מידע שוק

שווי שוק $ 703.87K$ 703.87K $ 703.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 177.00M 177.00M 177.00M אספקה כוללת 338,618,624.4173643 338,618,624.4173643 338,618,624.4173643

שווי השוק הנוכחי של Kibble הוא $ 703.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIBBLE הוא 177.00M, עם היצע כולל של 338618624.4173643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.