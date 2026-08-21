Keyboard Cat מחיר היום

מחיר Keyboard Cat (KEYCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEYCAT ל USD הוא $ 0 לכל KEYCAT.

Keyboard Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,757, עם היצע במחזור של 997.84M KEYCAT. ב‑24 השעות האחרונות, KEYCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0090355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KEYCAT נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +20.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Keyboard Cat (KEYCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K אספקת מחזור 997.84M 997.84M 997.84M אספקה כוללת 997,836,308.39 997,836,308.39 997,836,308.39

שווי השוק הנוכחי של Keyboard Cat הוא $ 47.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEYCAT הוא 997.84M, עם היצע כולל של 997836308.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.76K.