Kepithor מחיר היום

מחיר Kepithor (KEPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00227083, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEPI ל USD הוא $ 0.00227083 לכל KEPI.

Kepithor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,438, עם היצע במחזור של 45.99M KEPI. ב‑24 השעות האחרונות, KEPI סחר בין $ 0.00222292 (נמוך) ל $ 0.00227162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00475245, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00150493.

ביצועים לטווח קצר, KEPI נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +6.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kepithor (KEPI) מידע שוק

שווי שוק $ 104.44K$ 104.44K $ 104.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 679.94K$ 679.94K $ 679.94K אספקת מחזור 45.99M 45.99M 45.99M אספקה כוללת 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

