Kepithor (KEPI) תחזית מחיר (USD)

קבל Kepithor תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KEPI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Kepithor % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Kepithor תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Kepithor ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002290 בשנת 2025. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Kepithor ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002405 בשנת 2026. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KEPI הוא $ 0.002525 עם 10.25% שיעור צמיחה. Kepithor (KEPI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KEPI הוא $ 0.002651 עם 15.76% שיעור צמיחה. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KEPI הוא $ 0.002784 עם 21.55% שיעור צמיחה. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KEPI הוא $ 0.002923 עם 27.63% שיעור צמיחה. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Kepithor עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004762. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Kepithor עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007756. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002290 0.00%

2026 $ 0.002405 5.00%

2027 $ 0.002525 10.25%

2028 $ 0.002651 15.76%

2029 $ 0.002784 21.55%

2030 $ 0.002923 27.63%

2031 $ 0.003069 34.01%

2032 $ 0.003223 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003384 47.75%

2034 $ 0.003553 55.13%

2035 $ 0.003731 62.89%

2036 $ 0.003917 71.03%

2037 $ 0.004113 79.59%

2038 $ 0.004319 88.56%

2039 $ 0.004535 97.99%

2040 $ 0.004762 107.89% הצג עוד לטווח קצר Kepithor תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002290 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002290 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002292 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002300 0.41% Kepithor (KEPI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKEPIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002290 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Kepithor (KEPI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKEPI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002290 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Kepithor (KEPI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKEPI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002292 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Kepithor (KEPI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKEPI הוא $0.002300 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kepithor מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 105.05K$ 105.05K $ 105.05K אספקת מחזור 45.86M 45.86M 45.86M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר KEPI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, KEPI יש כמות במעגל של 45.86M ושווי שוק כולל של $ 105.05K. צפה KEPI במחיר חי

Kepithor מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKepithorדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKepithor הוא 0.002290USD. היצע במחזור של Kepithor(KEPI) הוא 45.86M KEPI , מה שמעניק לו שווי שוק של $105,048 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.48% $ 0 $ 0.002297 $ 0.002234

7 ימים 6.85% $ 0.000157 $ 0.002303 $ 0.002047

30 ימים 11.86% $ 0.000271 $ 0.002303 $ 0.002047 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Kepithor הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.48% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Kepithor נסחר בשיא של $0.002303 ושפל של $0.002047 . נרשם שינוי במחיר של 6.85% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKEPI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Kepithor חווה 11.86% שינוי, המשקף בערך $0.000271 לערכו. זה מצביע על כך ש KEPI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Kepithor (KEPI) מודול חיזוי מחיר עובד? Kepithor מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KEPIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKepithor לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KEPI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kepithor. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKEPI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKEPI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kepithor.

מדוע KEPI חיזוי מחירים חשוב?

KEPI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

