Kensei (KENSEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -14.99% שינוי מחיר (7D) -32.77% שינוי מחיר (7D) -32.77%

Kensei (KENSEI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KENSEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KENSEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KENSEI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -14.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kensei (KENSEI) מידע שוק

שווי שוק $ 576.74K$ 576.74K $ 576.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 576.74K$ 576.74K $ 576.74K אספקת מחזור 45.11B 45.11B 45.11B אספקה כוללת 45,111,622,806.30986 45,111,622,806.30986 45,111,622,806.30986

שווי השוק הנוכחי של Kensei הוא $ 576.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KENSEI הוא 45.11B, עם היצע כולל של 45111622806.30986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 576.74K.