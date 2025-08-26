Keeshond (KEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000509 $ 0.00000509 $ 0.00000509 24 שעות נמוך $ 0.0000054 $ 0.0000054 $ 0.0000054 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000509$ 0.00000509 $ 0.00000509 גבוה 24 שעות $ 0.0000054$ 0.0000054 $ 0.0000054 שיא כל הזמנים $ 0.00041195$ 0.00041195 $ 0.00041195 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000487$ 0.00000487 $ 0.00000487 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.69% שינוי מחיר (7D) -3.37% שינוי מחיר (7D) -3.37%

Keeshond (KEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000509. במהלך 24 השעות האחרונות, KEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000509 לבין שיא של $ 0.0000054, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00041195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000487.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keeshond (KEE) מידע שוק

שווי שוק $ 48.63K$ 48.63K $ 48.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.91K$ 50.91K $ 50.91K אספקת מחזור 9.55B 9.55B 9.55B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Keeshond הוא $ 48.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEE הוא 9.55B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.91K.