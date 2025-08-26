KCAL (KCAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
נמוך 24 שעות $ 0.00131107
גבוה 24 שעות $ 0.00254121
שיא כל הזמנים $ 5.0
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0011548
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07%
שינוי מחיר (1D) -6.23%
שינוי מחיר (7D) -7.60%

KCAL (KCAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132914. במהלך 24 השעות האחרונות, KCAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00131107 לבין שיא של $ 0.00254121, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0011548.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KCAL השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KCAL (KCAL) מידע שוק

שווי שוק $ 66.41K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.41K
אספקת מחזור 50.00M
אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KCAL הוא $ 66.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KCAL הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.41K.