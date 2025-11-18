Kava Lend מחיר היום

מחיר Kava Lend (HARD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00400521, עם שינוי של 8.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HARD ל USD הוא $ 0.00400521 לכל HARD.

Kava Lend כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 539,868, עם היצע במחזור של 134.79M HARD. ב‑24 השעות האחרונות, HARD סחר בין $ 0.00395816 (נמוך) ל $ 0.00439766 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00206758.

ביצועים לטווח קצר, HARD נע ב -1.49% בשעה האחרונה ו -19.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kava Lend (HARD) מידע שוק

שווי שוק $ 539.87K$ 539.87K $ 539.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 801.04K$ 801.04K $ 801.04K אספקת מחזור 134.79M 134.79M 134.79M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kava Lend הוא $ 539.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HARD הוא 134.79M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 801.04K.