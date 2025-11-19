Kava Lend (HARD) תחזית מחיר (USD)

קבל Kava Lend תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HARD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Kava Lend
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Kava Lend חיזוי מחיר
Kava Lend תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Kava Lend ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004055 בשנת 2025.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Kava Lend ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004258 בשנת 2026.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HARD הוא $ 0.004471 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Kava Lend (HARD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HARD הוא $ 0.004694 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HARD הוא $ 0.004929 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HARD הוא $ 0.005176 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Kava Lend עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008431.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Kava Lend עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013734.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.004055
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004258
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004471
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004694
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004929
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005176
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005435
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005706
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.005992
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006291
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006606
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006936
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007283
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007647
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008030
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008431
    107.89%
לטווח קצר Kava Lend תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.004055
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.004056
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.004059
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.004072
    0.41%
Kava Lend (HARD) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורHARDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.004055. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Kava Lend (HARD) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHARD , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004056. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Kava Lend (HARD) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHARD , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004059. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Kava Lend (HARD) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHARD הוא $0.004072. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kava Lend

--

$ 546.16K
$ 546.16K$ 546.16K

134.79M
134.79M 134.79M

המחיר HARD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, HARD יש כמות במעגל של 134.79M ושווי שוק כולל של $ 546.16K.

Kava Lend מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKava Lendדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKava Lend הוא 0.004055USD. היצע במחזור של Kava Lend(HARD) הוא134.79M HARD , מה שמעניק לו שווי שוק של $546,162.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -6.85%
    $ -0.000298
    $ 0.004366
    $ 0.003950
  • 7 ימים
    -16.24%
    $ -0.000658
    $ 0.005018
    $ 0.003247
  • 30 ימים
    26.56%
    $ 0.001077
    $ 0.005018
    $ 0.003247
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Kava Lend הראה תנועת מחירים של$-0.000298 , המשקפת-6.85% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Kava Lend נסחר בשיא של $0.005018 ושפל של $0.003247. נרשם שינוי במחיר של-16.24%. מגמה אחרונה זו מציגה אתHARD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Kava Lend חווה 26.56%שינוי, המשקף בערך $0.001077 לערכו. זה מצביע על כך ש HARD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Kava Lend (HARD) מודול חיזוי מחיר עובד?

Kava Lend מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HARDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKava Lend לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HARD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kava Lend. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHARD .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHARD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kava Lend.

מדוע HARD חיזוי מחירים חשוב?

HARD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם HARD כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, HARD ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של HARD בחודש הבא?
על פי Kava Lend (HARD) כלי תחזית המחירים, המחיר HARD הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 HARD בשנת 2026?
המחיר של 1 Kava Lend (HARD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HARD יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של HARD בשנת 2027?
Kava Lend (HARD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HARD עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של HARD בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Kava Lend (HARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של HARD בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Kava Lend (HARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 HARD בשנת 2030?
המחיר של 1 Kava Lend (HARD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HARD יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי HARD תחזית המחיר בשנת 2040?
Kava Lend (HARD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HARD עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:35:33 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.