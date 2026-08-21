Kasta מחיר היום

מחיר Kasta (KASTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KASTA ל USD הוא $ 0 לכל KASTA.

Kasta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 149,622, עם היצע במחזור של 765.44M KASTA. ב‑24 השעות האחרונות, KASTA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KASTA נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.18.

Kasta (KASTA) מידע שוק

שווי שוק $ 149.62K$ 149.62K $ 149.62K נפח (24 שעות) $ 106.18$ 106.18 $ 106.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 293.11K$ 293.11K $ 293.11K אספקת מחזור 765.44M 765.44M 765.44M אספקה כוללת 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

שווי השוק הנוכחי של Kasta הוא $ 149.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.18. ההיצע במחזור של KASTA הוא 765.44M, עם היצע כולל של 1499516764.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.11K.