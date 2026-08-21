Kaon מחיר היום

מחיר Kaon (KAON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAON ל USD הוא $ 0 לכל KAON.

Kaon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,160, עם היצע במחזור של 10.52B KAON. ב‑24 השעות האחרונות, KAON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAON נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +3.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kaon (KAON) מידע שוק

שווי שוק $ 66.16K$ 66.16K $ 66.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.75K$ 93.75K $ 93.75K אספקת מחזור 10.52B 10.52B 10.52B אספקה כוללת 14,900,313,437.0 14,900,313,437.0 14,900,313,437.0

שווי השוק הנוכחי של Kaon הוא $ 66.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAON הוא 10.52B, עם היצע כולל של 14900313437.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.75K.