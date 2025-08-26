KALM (KALM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00195947 גבוה 24 שעות $ 0.00205564 שיא כל הזמנים $ 4.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0013591 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -2.42% שינוי מחיר (7D) +1.81%

KALM (KALM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0019872. במהלך 24 השעות האחרונות, KALM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00195947 לבין שיא של $ 0.00205564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KALMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0013591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KALM השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KALM (KALM) מידע שוק

שווי שוק $ 16.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.87K אספקת מחזור 8.54M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KALM הוא $ 16.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KALM הוא 8.54M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.87K.