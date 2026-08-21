KaboChan מחיר היום

מחיר KaboChan (KABO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KABO ל USD הוא $ 0 לכל KABO.

KaboChan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,804, עם היצע במחזור של 1.00B KABO. ב‑24 השעות האחרונות, KABO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00721784, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KABO נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KaboChan (KABO) מידע שוק

שווי שוק $ 35.80K$ 35.80K $ 35.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.80K$ 35.80K $ 35.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KaboChan הוא $ 35.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KABO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.80K.