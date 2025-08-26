עוד על JOJO

JOJO סֵמֶל

JOJO מחיר (JOJO)

לא רשום

1 JOJO ל USDמחיר חי:

$0.00032906
+4.50%1D
mexc
USD
JOJO (JOJO) טבלת מחירים חיה
JOJO (JOJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-11.52%

+4.51%

+14.44%

+14.44%

JOJO (JOJO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOJO השתנה ב -11.52% במהלך השעה האחרונה, +4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOJO (JOJO) מידע שוק

$ 329.19K
--
$ 329.19K
999.96M
999,962,245.849571
שווי השוק הנוכחי של JOJO הוא $ 329.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOJO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999962245.849571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 329.19K.

JOJO (JOJO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JOJOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOJO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOJO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JOJOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.51%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהJOJO (JOJO)

JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: - Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO) - Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce - Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol - Launched via letsbonk.fun (naturally) - LP locked harder than your ex’s heart - No utility? Wrong. The utility is JOJO.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

JOJO (JOJO) משאב

האתר הרשמי

JOJOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JOJO (JOJO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JOJO (JOJO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JOJO.

בדוק את JOJO תחזית המחיר עכשיו‏!

JOJO למטבעות מקומיים

JOJO (JOJO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JOJO (JOJO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOJO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JOJO (JOJO)

כמה שווה JOJO (JOJO) היום?
החי JOJOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOJO ל USD?
המחיר הנוכחי של JOJO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JOJO?
שווי השוק של JOJO הוא $ 329.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOJO?
ההיצע במחזור של JOJO הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOJO?
‏‏JOJO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOJO?
JOJO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JOJO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOJO הוא -- USD.
האם JOJO יעלה השנה?
JOJO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOJO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

