JOJO (JOJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -11.52% שינוי מחיר (1D) +4.51% שינוי מחיר (7D) +14.44% שינוי מחיר (7D) +14.44%

JOJO (JOJO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOJO השתנה ב -11.52% במהלך השעה האחרונה, +4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOJO (JOJO) מידע שוק

שווי שוק $ 329.19K$ 329.19K $ 329.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 329.19K$ 329.19K $ 329.19K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,962,245.849571 999,962,245.849571 999,962,245.849571

שווי השוק הנוכחי של JOJO הוא $ 329.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOJO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999962245.849571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 329.19K.