Johnny Suede מחיר היום

מחיר Johnny Suede (SUEDE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0030492, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUEDE ל USD הוא $ 0.0030492 לכל SUEDE.

Johnny Suede כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,430,278, עם היצע במחזור של 465.16M SUEDE. ב‑24 השעות האחרונות, SUEDE סחר בין $ 0.00292398 (נמוך) ל $ 0.00320347 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01862118, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000998.

ביצועים לטווח קצר, SUEDE נע ב -0.85% בשעה האחרונה ו -13.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Johnny Suede (SUEDE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M אספקת מחזור 465.16M 465.16M 465.16M אספקה כוללת 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

שווי השוק הנוכחי של Johnny Suede הוא $ 1.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUEDE הוא 465.16M, עם היצע כולל של 465163369.981337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.