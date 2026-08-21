John Pork מחיר היום

מחיר John Pork (PORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PORK ל USD הוא $ 0 לכל PORK.

John Pork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,750, עם היצע במחזור של 998.81M PORK. ב‑24 השעות האחרונות, PORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0041359, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PORK נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +20.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

John Pork (PORK) מידע שוק

שווי שוק $ 52.75K$ 52.75K $ 52.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.75K$ 52.75K $ 52.75K אספקת מחזור 998.81M 998.81M 998.81M אספקה כוללת 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

שווי השוק הנוכחי של John Pork הוא $ 52.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORK הוא 998.81M, עם היצע כולל של 998806798.384199. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.75K.