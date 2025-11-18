Jingle מחיר היום

מחיר Jingle (JINGLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000687, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JINGLE ל USD הוא $ 0.00000687 לכל JINGLE.

Jingle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,858.16, עם היצע במחזור של 998.12M JINGLE. ב‑24 השעות האחרונות, JINGLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01915846, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000678.

ביצועים לטווח קצר, JINGLE נע ב -- בשעה האחרונה ו -30.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jingle (JINGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K אספקת מחזור 998.12M 998.12M 998.12M אספקה כוללת 998,124,188.942677 998,124,188.942677 998,124,188.942677

