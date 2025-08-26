Jetcat (JETCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00001612 גבוה 24 שעות $ 0.00001739 שיא כל הזמנים $ 0.00041677 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001068 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -5.50% שינוי מחיר (7D) +5.71%

Jetcat (JETCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001637. במהלך 24 השעות האחרונות, JETCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001612 לבין שיא של $ 0.00001739, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00041677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JETCAT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jetcat (JETCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.74K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.38K אספקת מחזור 900.00M אספקה כוללת 999,995,732.31

שווי השוק הנוכחי של Jetcat הוא $ 14.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JETCAT הוא 900.00M, עם היצע כולל של 999995732.31. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.38K.