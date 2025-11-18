Jeeteroo מחיר היום

מחיר Jeeteroo (JEET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00029694, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JEET ל USD הוא $ 0.00029694 לכל JEET.

Jeeteroo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,795, עם היצע במחזור של 309.13M JEET. ב‑24 השעות האחרונות, JEET סחר בין $ 0.00028951 (נמוך) ל $ 0.00031131 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00139124, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00028951.

ביצועים לטווח קצר, JEET נע ב +1.52% בשעה האחרונה ו -24.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jeeteroo (JEET) מידע שוק

שווי שוק $ 91.80K$ 91.80K $ 91.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.76K$ 296.76K $ 296.76K אספקת מחזור 309.13M 309.13M 309.13M אספקה כוללת 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

שווי השוק הנוכחי של Jeeteroo הוא $ 91.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEET הוא 309.13M, עם היצע כולל של 999390795.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.76K.