Itheum מחיר היום

מחיר Itheum (ITHEUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ITHEUM ל USD הוא $ 0 לכל ITHEUM.

Itheum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 181,728, עם היצע במחזור של 827.50M ITHEUM. ב‑24 השעות האחרונות, ITHEUM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.782059, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ITHEUM נע ב +16.75% בשעה האחרונה ו +33.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 266.54.

Itheum (ITHEUM) מידע שוק

שווי שוק $ 181.73K$ 181.73K $ 181.73K נפח (24 שעות) $ 266.54$ 266.54 $ 266.54 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 186.67K$ 186.67K $ 186.67K אספקת מחזור 827.50M 827.50M 827.50M אספקה כוללת 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Itheum הוא $ 181.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 266.54. ההיצע במחזור של ITHEUM הוא 827.50M, עם היצע כולל של 850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 186.67K.