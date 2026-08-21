Ispolink מחיר היום

מחיר Ispolink (ISP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISP ל USD הוא $ 0 לכל ISP.

Ispolink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,343, עם היצע במחזור של 9.50B ISP. ב‑24 השעות האחרונות, ISP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01830029, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISP נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +9.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ispolink (ISP) מידע שוק

שווי שוק $ 241.34K$ 241.34K $ 241.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 258.06K$ 258.06K $ 258.06K אספקת מחזור 9.50B 9.50B 9.50B אספקה כוללת 9,800,374,980.29503 9,800,374,980.29503 9,800,374,980.29503

שווי השוק הנוכחי של Ispolink הוא $ 241.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISP הוא 9.50B, עם היצע כולל של 9800374980.29503. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 258.06K.