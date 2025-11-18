IPPY מחיר היום

מחיר IPPY (IPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019957, עם שינוי של 14.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IPPY ל USD הוא $ 0.00019957 לכל IPPY.

IPPY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 197,432, עם היצע במחזור של 991.47M IPPY. ב‑24 השעות האחרונות, IPPY סחר בין $ 0.00019702 (נמוך) ל $ 0.00023371 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00602956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010939.

ביצועים לטווח קצר, IPPY נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו -50.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IPPY (IPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 197.43K$ 197.43K $ 197.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.43K$ 197.43K $ 197.43K אספקת מחזור 991.47M 991.47M 991.47M אספקה כוללת 991,471,874.0110713 991,471,874.0110713 991,471,874.0110713

שווי השוק הנוכחי של IPPY הוא $ 197.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IPPY הוא 991.47M, עם היצע כולל של 991471874.0110713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.43K.