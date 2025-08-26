Ion (ION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 76.08 $ 76.08 $ 76.08 24 שעות נמוך $ 83.02 $ 83.02 $ 83.02 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 76.08$ 76.08 $ 76.08 גבוה 24 שעות $ 83.02$ 83.02 $ 83.02 שיא כל הזמנים $ 22,355$ 22,355 $ 22,355 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -7.32% שינוי מחיר (7D) -9.31% שינוי מחיר (7D) -9.31%

Ion (ION) המחיר בזמן אמת של הוא $76.51. במהלך 24 השעות האחרונות, ION נסחר בטווח שבין שפל של $ 76.08 לבין שיא של $ 83.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22,355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ION השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -7.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ion (ION) מידע שוק

שווי שוק $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M אספקת מחזור 21.29K 21.29K 21.29K אספקה כוללת 21,294.0 21,294.0 21,294.0

שווי השוק הנוכחי של Ion הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ION הוא 21.29K, עם היצע כולל של 21294.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.63M.