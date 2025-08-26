עוד על INVITE

INVITE Token סֵמֶל

INVITE Token מחיר (INVITE)

לא רשום

1 INVITE ל USDמחיר חי:

$0.00171116
$0.00171116
-2.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
INVITE Token (INVITE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:16:05 (UTC+8)

INVITE Token (INVITE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00170722
$ 0.00170722
24 שעות נמוך
$ 0.00176196
$ 0.00176196
גבוה 24 שעות

$ 0.00170722
$ 0.00170722

$ 0.00176196
$ 0.00176196

$ 0.0154728
$ 0.0154728

$ 0.00149508
$ 0.00149508

-0.56%

-1.51%

-16.04%

-16.04%

INVITE Token (INVITE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00172019. במהלך 24 השעות האחרונות, INVITE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00170722 לבין שיא של $ 0.00176196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVITEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0154728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149508.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVITE השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INVITE Token (INVITE) מידע שוק

$ 86.16K
$ 86.16K

--
--

$ 861.58K
$ 861.58K

50.00M
50.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INVITE Token הוא $ 86.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVITE הוא 50.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.58K.

INVITE Token (INVITE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INVITE Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINVITE Token ל USDהיה . $ -0.0006844453.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINVITE Token ל USDהיה $ -0.0009005239.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INVITE Tokenל USDהיה $ -0.001675990125322401.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.51%
30 ימים$ -0.0006844453-39.78%
60 ימים$ -0.0009005239-52.35%
90 ימים$ -0.001675990125322401-49.34%

מה זהINVITE Token (INVITE)

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

INVITE Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INVITE Token (INVITE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INVITE Token (INVITE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INVITE Token.

בדוק את INVITE Token תחזית המחיר עכשיו‏!

INVITE למטבעות מקומיים

INVITE Token (INVITE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INVITE Token (INVITE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INVITE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INVITE Token (INVITE)

כמה שווה INVITE Token (INVITE) היום?
החי INVITEהמחיר ב USD הוא 0.00172019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INVITE ל USD?
המחיר הנוכחי של INVITE ל USD הוא $ 0.00172019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INVITE Token?
שווי השוק של INVITE הוא $ 86.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INVITE?
ההיצע במחזור של INVITE הוא 50.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INVITE?
‏‏INVITE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0154728 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INVITE?
INVITE ‏‏רשם מחירATL של 0.00149508 USD.
מהו נפח המסחר של INVITE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INVITE הוא -- USD.
האם INVITE יעלה השנה?
INVITE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INVITE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:16:05 (UTC+8)

INVITE Token (INVITE) עדכונים חשובים מהתעשייה

