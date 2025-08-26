INVITE Token (INVITE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00170722 גבוה 24 שעות $ 0.00176196 שיא כל הזמנים $ 0.0154728 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00149508 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -1.51% שינוי מחיר (7D) -16.04%

INVITE Token (INVITE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00172019. במהלך 24 השעות האחרונות, INVITE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00170722 לבין שיא של $ 0.00176196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVITEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0154728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149508.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVITE השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INVITE Token (INVITE) מידע שוק

שווי שוק $ 86.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 861.58K אספקת מחזור 50.00M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INVITE Token הוא $ 86.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVITE הוא 50.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.58K.