Invisible Cat סֵמֶל

Invisible Cat מחיר (KIETH)

לא רשום

1 KIETH ל USDמחיר חי:

--
----
-15.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Invisible Cat (KIETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:54:41 (UTC+8)

Invisible Cat (KIETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00648379
$ 0.00648379$ 0.00648379

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-15.62%

-2.69%

-2.69%

Invisible Cat (KIETH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00648379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIETH השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -15.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Invisible Cat (KIETH) מידע שוק

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

--
----

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

900.00M
900.00M 900.00M

899,998,899.0
899,998,899.0 899,998,899.0

שווי השוק הנוכחי של Invisible Cat הוא $ 61.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIETH הוא 900.00M, עם היצע כולל של 899998899.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.60K.

Invisible Cat (KIETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Invisible Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInvisible Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInvisible Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Invisible Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.62%
30 ימים$ 0-15.80%
60 ימים$ 0-20.60%
90 ימים$ 0--

מה זהInvisible Cat (KIETH)

The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Invisible Cat (KIETH) משאב

האתר הרשמי

Invisible Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Invisible Cat (KIETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Invisible Cat (KIETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Invisible Cat.

בדוק את Invisible Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

KIETH למטבעות מקומיים

Invisible Cat (KIETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Invisible Cat (KIETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Invisible Cat (KIETH)

כמה שווה Invisible Cat (KIETH) היום?
החי KIETHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIETH ל USD?
המחיר הנוכחי של KIETH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Invisible Cat?
שווי השוק של KIETH הוא $ 61.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIETH?
ההיצע במחזור של KIETH הוא 900.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIETH?
‏‏KIETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00648379 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIETH?
KIETH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIETH הוא -- USD.
האם KIETH יעלה השנה?
KIETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.