Invisible Cat (KIETH) מידע על מחיר (USD)

Invisible Cat (KIETH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00648379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIETH השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -15.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Invisible Cat (KIETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Invisible Cat הוא $ 61.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIETH הוא 900.00M, עם היצע כולל של 899998899.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.60K.