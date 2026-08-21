Inu Token מחיר היום

מחיר Inu Token (INU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INU ל USD הוא $ 0 לכל INU.

Inu Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 232,467, עם היצע במחזור של 100.00T INU. ב‑24 השעות האחרונות, INU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INU נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inu Token (INU) מידע שוק

שווי שוק $ 232.47K$ 232.47K $ 232.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 232.47K$ 232.47K $ 232.47K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inu Token הוא $ 232.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INU הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.47K.