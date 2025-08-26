Intrepid Token (INT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 24 שעות נמוך $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 גבוה 24 שעות $ 5.81$ 5.81 $ 5.81 שיא כל הזמנים $ 14.27$ 14.27 $ 14.27 המחיר הנמוך ביותר $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.87% שינוי מחיר (1D) -5.32% שינוי מחיר (7D) -2.09% שינוי מחיר (7D) -2.09%

Intrepid Token (INT) המחיר בזמן אמת של הוא $5.39. במהלך 24 השעות האחרונות, INT נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.38 לבין שיא של $ 5.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.42.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INT השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Intrepid Token (INT) מידע שוק

שווי שוק $ 422.60K$ 422.60K $ 422.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 538.16K$ 538.16K $ 538.16K אספקת מחזור 78.53K 78.53K 78.53K אספקה כוללת 99,999.999999998 99,999.999999998 99,999.999999998

שווי השוק הנוכחי של Intrepid Token הוא $ 422.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INT הוא 78.53K, עם היצע כולל של 99999.999999998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 538.16K.