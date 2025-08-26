עוד על INS

INS מידע על מחיר

INS מסמך לבן

INS אתר רשמי

INS טוקניומיקה

INS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Inscribe סֵמֶל

Inscribe מחיר (INS)

לא רשום

1 INS ל USDמחיר חי:

$0.01077324
$0.01077324$0.01077324
-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Inscribe (INS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:44 (UTC+8)

Inscribe (INS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00924026
$ 0.00924026$ 0.00924026
24 שעות נמוך
$ 0.01122907
$ 0.01122907$ 0.01122907
גבוה 24 שעות

$ 0.00924026
$ 0.00924026$ 0.00924026

$ 0.01122907
$ 0.01122907$ 0.01122907

$ 0.883384
$ 0.883384$ 0.883384

$ 0.00392626
$ 0.00392626$ 0.00392626

-0.27%

-2.99%

+8.80%

+8.80%

Inscribe (INS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01077324. במהלך 24 השעות האחרונות, INS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00924026 לבין שיא של $ 0.01122907, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.883384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00392626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INS השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inscribe (INS) מידע שוק

$ 236.05K
$ 236.05K$ 236.05K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

21.91M
21.91M 21.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inscribe הוא $ 236.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INS הוא 21.91M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.

Inscribe (INS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Inscribeל USDהיה $ -0.0003331766515687.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInscribe ל USDהיה . $ +0.0018691528.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInscribe ל USDהיה $ +0.0091555044.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Inscribeל USDהיה $ +0.003716288975565024.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003331766515687-2.99%
30 ימים$ +0.0018691528+17.35%
60 ימים$ +0.0091555044+84.98%
90 ימים$ +0.003716288975565024+52.66%

מה זהInscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Inscribe (INS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Inscribeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Inscribe (INS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inscribe (INS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inscribe.

בדוק את Inscribe תחזית המחיר עכשיו‏!

INS למטבעות מקומיים

Inscribe (INS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Inscribe (INS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Inscribe (INS)

כמה שווה Inscribe (INS) היום?
החי INSהמחיר ב USD הוא 0.01077324 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INS ל USD?
המחיר הנוכחי של INS ל USD הוא $ 0.01077324. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Inscribe?
שווי השוק של INS הוא $ 236.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INS?
ההיצע במחזור של INS הוא 21.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INS?
‏‏INS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.883384 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INS?
INS ‏‏רשם מחירATL של 0.00392626 USD.
מהו נפח המסחר של INS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INS הוא -- USD.
האם INS יעלה השנה?
INS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:44 (UTC+8)

Inscribe (INS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.