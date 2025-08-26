Inscribe (INS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00924026 $ 0.00924026 $ 0.00924026 24 שעות נמוך $ 0.01122907 $ 0.01122907 $ 0.01122907 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00924026$ 0.00924026 $ 0.00924026 גבוה 24 שעות $ 0.01122907$ 0.01122907 $ 0.01122907 שיא כל הזמנים $ 0.883384$ 0.883384 $ 0.883384 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00392626$ 0.00392626 $ 0.00392626 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) +8.80% שינוי מחיר (7D) +8.80%

Inscribe (INS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01077324. במהלך 24 השעות האחרונות, INS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00924026 לבין שיא של $ 0.01122907, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.883384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00392626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INS השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inscribe (INS) מידע שוק

שווי שוק $ 236.05K$ 236.05K $ 236.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 21.91M 21.91M 21.91M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inscribe הוא $ 236.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INS הוא 21.91M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.