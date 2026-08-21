INI מחיר היום

מחיר INI (INI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INI ל USD הוא $ 0 לכל INI.

INI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,122, עם היצע במחזור של 890.58M INI. ב‑24 השעות האחרונות, INI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.138116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INI נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -56.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

INI (INI) מידע שוק

שווי שוק $ 22.12K$ 22.12K $ 22.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.04K$ 149.04K $ 149.04K אספקת מחזור 890.58M 890.58M 890.58M אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INI הוא $ 22.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INI הוא 890.58M, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.04K.