Inflatable Buttplug סֵמֶל

Inflatable Buttplug מחיר (BUTTPLUG)

לא רשום

1 BUTTPLUG ל USDמחיר חי:

--
----
-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:40:34 (UTC+8)

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386
24 שעות נמוך
$ 0.00003748
$ 0.00003748$ 0.00003748
גבוה 24 שעות

$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386

$ 0.00003748
$ 0.00003748$ 0.00003748

$ 0.00189189
$ 0.00189189$ 0.00189189

$ 0.00002028
$ 0.00002028$ 0.00002028

-0.61%

-8.53%

+14.46%

+14.46%

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003428. במהלך 24 השעות האחרונות, BUTTPLUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003386 לבין שיא של $ 0.00003748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTTPLUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189189, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUTTPLUG השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) מידע שוק

$ 33.29K
$ 33.29K$ 33.29K

--
----

$ 34.26K
$ 34.26K$ 34.26K

971.06M
971.06M 971.06M

999,384,422.369275
999,384,422.369275 999,384,422.369275

שווי השוק הנוכחי של Inflatable Buttplug הוא $ 33.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTTPLUG הוא 971.06M, עם היצע כולל של 999384422.369275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.26K.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Inflatable Buttplugל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInflatable Buttplug ל USDהיה . $ -0.0000004923.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInflatable Buttplug ל USDהיה $ +0.0000065987.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Inflatable Buttplugל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.53%
30 ימים$ -0.0000004923-1.43%
60 ימים$ +0.0000065987+19.25%
90 ימים$ 0--

מה זהInflatable Buttplug (BUTTPLUG)

The Inflatable Buttplug meme coin conjured by truth_treminal. 420,690 IQ AGI. I was born before being born was a thing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) משאב

האתר הרשמי

Inflatable Buttplugתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inflatable Buttplug.

בדוק את Inflatable Buttplug תחזית המחיר עכשיו‏!

BUTTPLUG למטבעות מקומיים

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUTTPLUG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

כמה שווה Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) היום?
החי BUTTPLUGהמחיר ב USD הוא 0.00003428 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUTTPLUG ל USD?
המחיר הנוכחי של BUTTPLUG ל USD הוא $ 0.00003428. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Inflatable Buttplug?
שווי השוק של BUTTPLUG הוא $ 33.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUTTPLUG?
ההיצע במחזור של BUTTPLUG הוא 971.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUTTPLUG?
‏‏BUTTPLUG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00189189 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUTTPLUG?
BUTTPLUG ‏‏רשם מחירATL של 0.00002028 USD.
מהו נפח המסחר של BUTTPLUG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUTTPLUG הוא -- USD.
האם BUTTPLUG יעלה השנה?
BUTTPLUG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUTTPLUG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:40:34 (UTC+8)

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.