Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003386 $ 0.00003386 $ 0.00003386 24 שעות נמוך $ 0.00003748 $ 0.00003748 $ 0.00003748 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003386$ 0.00003386 $ 0.00003386 גבוה 24 שעות $ 0.00003748$ 0.00003748 $ 0.00003748 שיא כל הזמנים $ 0.00189189$ 0.00189189 $ 0.00189189 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002028$ 0.00002028 $ 0.00002028 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -8.53% שינוי מחיר (7D) +14.46% שינוי מחיר (7D) +14.46%

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003428. במהלך 24 השעות האחרונות, BUTTPLUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003386 לבין שיא של $ 0.00003748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTTPLUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189189, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUTTPLUG השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) מידע שוק

שווי שוק $ 33.29K$ 33.29K $ 33.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K אספקת מחזור 971.06M 971.06M 971.06M אספקה כוללת 999,384,422.369275 999,384,422.369275 999,384,422.369275

שווי השוק הנוכחי של Inflatable Buttplug הוא $ 33.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTTPLUG הוא 971.06M, עם היצע כולל של 999384422.369275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.26K.