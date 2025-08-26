Infinaeon (INF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00117596 גבוה 24 שעות $ 0.00140681 שיא כל הזמנים $ 0.01577099 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00111573 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -3.77% שינוי מחיר (7D) -6.35%

Infinaeon (INF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122108. במהלך 24 השעות האחרונות, INF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00117596 לבין שיא של $ 0.00140681, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01577099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111573.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INF השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinaeon (INF) מידע שוק

שווי שוק $ 466.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 512.85K אספקת מחזור 382.18M אספקה כוללת 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinaeon הוא $ 466.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INF הוא 382.18M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 512.85K.