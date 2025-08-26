עוד על INF

INF מידע על מחיר

INF מסמך לבן

INF אתר רשמי

INF טוקניומיקה

INF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Infinaeon סֵמֶל

Infinaeon מחיר (INF)

לא רשום

1 INF ל USDמחיר חי:

$0.00122108
$0.00122108$0.00122108
-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Infinaeon (INF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:47:34 (UTC+8)

Infinaeon (INF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00117596
$ 0.00117596$ 0.00117596
24 שעות נמוך
$ 0.00140681
$ 0.00140681$ 0.00140681
גבוה 24 שעות

$ 0.00117596
$ 0.00117596$ 0.00117596

$ 0.00140681
$ 0.00140681$ 0.00140681

$ 0.01577099
$ 0.01577099$ 0.01577099

$ 0.00111573
$ 0.00111573$ 0.00111573

-0.16%

-3.77%

-6.35%

-6.35%

Infinaeon (INF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122108. במהלך 24 השעות האחרונות, INF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00117596 לבין שיא של $ 0.00140681, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01577099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111573.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INF השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinaeon (INF) מידע שוק

$ 466.67K
$ 466.67K$ 466.67K

--
----

$ 512.85K
$ 512.85K$ 512.85K

382.18M
382.18M 382.18M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinaeon הוא $ 466.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INF הוא 382.18M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 512.85K.

Infinaeon (INF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinaeonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinaeon ל USDהיה . $ -0.0004279252.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinaeon ל USDהיה $ -0.0006930091.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinaeonל USDהיה $ -0.005660597800124985.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.77%
30 ימים$ -0.0004279252-35.04%
60 ימים$ -0.0006930091-56.75%
90 ימים$ -0.005660597800124985-82.25%

מה זהInfinaeon (INF)

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinaeon (INF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Infinaeonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinaeon (INF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinaeon (INF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinaeon.

בדוק את Infinaeon תחזית המחיר עכשיו‏!

INF למטבעות מקומיים

Infinaeon (INF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinaeon (INF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinaeon (INF)

כמה שווה Infinaeon (INF) היום?
החי INFהמחיר ב USD הוא 0.00122108 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INF ל USD?
המחיר הנוכחי של INF ל USD הוא $ 0.00122108. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinaeon?
שווי השוק של INF הוא $ 466.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INF?
ההיצע במחזור של INF הוא 382.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INF?
‏‏INF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01577099 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INF?
INF ‏‏רשם מחירATL של 0.00111573 USD.
מהו נפח המסחר של INF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INF הוא -- USD.
האם INF יעלה השנה?
INF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:47:34 (UTC+8)

Infinaeon (INF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.