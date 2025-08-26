INFERNO (INF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -4.77% שינוי מחיר (7D) -12.78% שינוי מחיר (7D) -12.78%

INFERNO (INF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INF השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -4.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INFERNO (INF) מידע שוק

שווי שוק $ 353.42K$ 353.42K $ 353.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 353.42K$ 353.42K $ 353.42K אספקת מחזור 3.03T 3.03T 3.03T אספקה כוללת 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0

שווי השוק הנוכחי של INFERNO הוא $ 353.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INF הוא 3.03T, עם היצע כולל של 3032451408128.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.42K.