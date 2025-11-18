Indigo Protocol iUSD מחיר היום

מחיר Indigo Protocol iUSD (IUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.02, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IUSD ל USD הוא $ 1.02 לכל IUSD.

Indigo Protocol iUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,702,948, עם היצע במחזור של 9.52M IUSD. ב‑24 השעות האחרונות, IUSD סחר בין $ 0.9938 (נמוך) ל $ 1.046 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IUSD נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו +1.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M אספקת מחזור 9.52M 9.52M 9.52M אספקה כוללת 9,522,411.050995 9,522,411.050995 9,522,411.050995

שווי השוק הנוכחי של Indigo Protocol iUSD הוא $ 9.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IUSD הוא 9.52M, עם היצע כולל של 9522411.050995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.70M.