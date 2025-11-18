Indexy מחיר היום

מחיר Indexy (I) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005129, עם שינוי של 16.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ I ל USD הוא $ 0.00005129 לכל I.

Indexy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,098,259, עם היצע במחזור של 100.00B I. ב‑24 השעות האחרונות, I סחר בין $ 0.00005047 (נמוך) ל $ 0.00006229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00017086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001906.

ביצועים לטווח קצר, I נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו -9.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Indexy (I) מידע שוק

שווי שוק $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Indexy הוא $ 5.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של I הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.10M.