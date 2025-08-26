IMPT (IMPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0036661 $ 0.0036661 $ 0.0036661 24 שעות נמוך $ 0.00407364 $ 0.00407364 $ 0.00407364 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0036661$ 0.0036661 $ 0.0036661 גבוה 24 שעות $ 0.00407364$ 0.00407364 $ 0.00407364 שיא כל הזמנים $ 0.02042864$ 0.02042864 $ 0.02042864 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00150302$ 0.00150302 $ 0.00150302 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -8.26% שינוי מחיר (7D) -0.33% שינוי מחיר (7D) -0.33%

IMPT (IMPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00369827. במהלך 24 השעות האחרונות, IMPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0036661 לבין שיא של $ 0.00407364, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02042864, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00150302.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMPT השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -8.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IMPT (IMPT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M אספקת מחזור 1.22B 1.22B 1.22B אספקה כוללת 1,646,843,847.014141 1,646,843,847.014141 1,646,843,847.014141

שווי השוק הנוכחי של IMPT הוא $ 4.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMPT הוא 1.22B, עם היצע כולל של 1646843847.014141. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.07M.