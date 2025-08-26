Impermax (IBEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.065199 גבוה 24 שעות $ 0.072332 שיא כל הזמנים $ 0.106194 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0010416 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.07% שינוי מחיר (1D) -7.96% שינוי מחיר (7D) -22.99%

Impermax (IBEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065657. במהלך 24 השעות האחרונות, IBEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065199 לבין שיא של $ 0.072332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.106194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0010416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBEX השתנה ב -2.07% במהלך השעה האחרונה, -7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Impermax (IBEX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.85M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.85M אספקת מחזור 72.25M אספקה כוללת 72,247,968.805633

שווי השוק הנוכחי של Impermax הוא $ 4.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBEX הוא 72.25M, עם היצע כולל של 72247968.805633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.85M.