IMGN Labs מחיר היום

מחיר IMGN Labs (IMGN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMGN ל USD הוא $ 0 לכל IMGN.

IMGN Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 839,262, עם היצע במחזור של 1.00B IMGN. ב‑24 השעות האחרונות, IMGN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00793828, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IMGN נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו +26.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 866.89.

IMGN Labs (IMGN) מידע שוק

שווי שוק $ 839.26K$ 839.26K $ 839.26K נפח (24 שעות) $ 866.89$ 866.89 $ 866.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 839.26K$ 839.26K $ 839.26K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IMGN Labs הוא $ 839.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 866.89. ההיצע במחזור של IMGN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 839.26K.