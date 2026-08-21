IMARO מחיר היום

מחיר IMARO (IMARO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMARO ל USD הוא $ 0 לכל IMARO.

IMARO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,397, עם היצע במחזור של 666.60M IMARO. ב‑24 השעות האחרונות, IMARO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00783234, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IMARO נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IMARO (IMARO) מידע שוק

שווי שוק $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K אספקת מחזור 666.60M 666.60M 666.60M אספקה כוללת 666,595,533.0 666,595,533.0 666,595,533.0

שווי השוק הנוכחי של IMARO הוא $ 34.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMARO הוא 666.60M, עם היצע כולל של 666595533.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.40K.