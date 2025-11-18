IMAGINE מחיר היום

מחיר IMAGINE (IMAGINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006467, עם שינוי של 1.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMAGINE ל USD הוא $ 0.00006467 לכל IMAGINE.

IMAGINE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,568, עם היצע במחזור של 999.75M IMAGINE. ב‑24 השעות האחרונות, IMAGINE סחר בין $ 0.00006071 (נמוך) ל $ 0.00006685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01255286, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006071.

ביצועים לטווח קצר, IMAGINE נע ב -0.64% בשעה האחרונה ו -7.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IMAGINE (IMAGINE) מידע שוק

שווי שוק $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,748,413.048866 999,748,413.048866 999,748,413.048866

