iLuminary Token מחיר היום

מחיר iLuminary Token (ILMT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01585658, עם שינוי של 10.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ILMT ל USD הוא $ 0.01585658 לכל ILMT.

iLuminary Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 253,012, עם היצע במחזור של 15.96M ILMT. ב‑24 השעות האחרונות, ILMT סחר בין $ 0.01581971 (נמוך) ל $ 0.01775211 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03000248, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00183544.

ביצועים לטווח קצר, ILMT נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -7.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

iLuminary Token (ILMT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של iLuminary Token הוא $ 253.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILMT הוא 15.96M, עם היצע כולל של 139389969.730026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.21M.