iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר (USD)

קבל iLuminary Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ILMT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ILMT

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של iLuminary Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה iLuminary Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, iLuminary Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015572 בשנת 2025. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, iLuminary Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016351 בשנת 2026. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ILMT הוא $ 0.017168 עם 10.25% שיעור צמיחה. iLuminary Token (ILMT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ILMT הוא $ 0.018027 עם 15.76% שיעור צמיחה. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ILMT הוא $ 0.018928 עם 21.55% שיעור צמיחה. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ILMT הוא $ 0.019875 עם 27.63% שיעור צמיחה. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של iLuminary Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.032374. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של iLuminary Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.052734. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.015572 0.00%

2026 $ 0.016351 5.00%

2027 $ 0.017168 10.25%

2028 $ 0.018027 15.76%

2029 $ 0.018928 21.55%

2030 $ 0.019875 27.63%

2031 $ 0.020869 34.01%

2032 $ 0.021912 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.023008 47.75%

2034 $ 0.024158 55.13%

2035 $ 0.025366 62.89%

2036 $ 0.026634 71.03%

2037 $ 0.027966 79.59%

2038 $ 0.029364 88.56%

2039 $ 0.030833 97.99%

2040 $ 0.032374 107.89% הצג עוד לטווח קצר iLuminary Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.015572 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.015574 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.015587 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.015636 0.41% iLuminary Token (ILMT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורILMTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.015572 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורILMT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.015574 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורILMT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.015587 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. iLuminary Token (ILMT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורILMT הוא $0.015636 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית iLuminary Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 248.49K$ 248.49K $ 248.49K אספקת מחזור 15.96M 15.96M 15.96M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ILMT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ILMT יש כמות במעגל של 15.96M ושווי שוק כולל של $ 248.49K. צפה ILMT במחיר חי

iLuminary Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בiLuminary Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלiLuminary Token הוא 0.015572USD. היצע במחזור של iLuminary Token(ILMT) הוא 15.96M ILMT , מה שמעניק לו שווי שוק של $248,490 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -2.32% $ -0.000371 $ 0.015944 $ 0.015570

7 ימים -16.97% $ -0.002643 $ 0.022784 $ 0.014963

30 ימים -14.92% $ -0.002323 $ 0.022784 $ 0.014963 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,iLuminary Token הראה תנועת מחירים של $-0.000371 , המשקפת -2.32% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,iLuminary Token נסחר בשיא של $0.022784 ושפל של $0.014963 . נרשם שינוי במחיר של -16.97% . מגמה אחרונה זו מציגה אתILMT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,iLuminary Token חווה -14.92% שינוי, המשקף בערך $-0.002323 לערכו. זה מצביע על כך ש ILMT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך iLuminary Token (ILMT) מודול חיזוי מחיר עובד? iLuminary Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ILMTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךiLuminary Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ILMT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של iLuminary Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלILMT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלILMT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של iLuminary Token.

מדוע ILMT חיזוי מחירים חשוב?

ILMT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ILMT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ILMT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ILMT בחודש הבא? על פי iLuminary Token (ILMT) כלי תחזית המחירים, המחיר ILMT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ILMT בשנת 2026? המחיר של 1 iLuminary Token (ILMT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ILMT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ILMT בשנת 2027? iLuminary Token (ILMT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ILMT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ILMT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, iLuminary Token (ILMT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ILMT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, iLuminary Token (ILMT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ILMT בשנת 2030? המחיר של 1 iLuminary Token (ILMT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ILMT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ILMT תחזית המחיר בשנת 2040? iLuminary Token (ILMT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ILMT עד שנת 2040. הירשם עכשיו