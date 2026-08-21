IdOS מחיר היום

מחיר IdOS (IDOS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00529801, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDOS ל USD הוא $ 0.00529801 לכל IDOS.

IdOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,508,343, עם היצע במחזור של 284.70M IDOS. ב‑24 השעות האחרונות, IDOS סחר בין $ 0.0051283 (נמוך) ל $ 0.00581867 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04023862, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00417912.

ביצועים לטווח קצר, IDOS נע ב -1.18% בשעה האחרונה ו +8.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.29K.

IdOS (IDOS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) $ 58.29K$ 58.29K $ 58.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M אספקת מחזור 284.70M 284.70M 284.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IdOS הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.29K. ההיצע במחזור של IDOS הוא 284.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.30M.