IdleMine מחיר היום

מחיר IdleMine (IDLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00180108, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDLE ל USD הוא $ 0.00180108 לכל IDLE.

IdleMine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,085,456, עם היצע במחזור של 10.00B IDLE. ב‑24 השעות האחרונות, IDLE סחר בין $ 0.001735 (נמוך) ל $ 0.00182506 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00337292, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00143129.

ביצועים לטווח קצר, IDLE נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו +8.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 167.08K.

IdleMine (IDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.09M$ 18.09M $ 18.09M נפח (24 שעות) $ 167.08K$ 167.08K $ 167.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.09M$ 18.09M $ 18.09M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

שווי השוק הנוכחי של IdleMine הוא $ 18.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 167.08K. ההיצע במחזור של IDLE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999988644.374918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.09M.