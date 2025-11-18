Idle Network מחיר היום

מחיר Idle Network (IDLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00733572, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDLE ל USD הוא $ 0.00733572 לכל IDLE.

Idle Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 545,070, עם היצע במחזור של 74.30M IDLE. ב‑24 השעות האחרונות, IDLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00144241.

ביצועים לטווח קצר, IDLE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Idle Network (IDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K אספקת מחזור 74.30M 74.30M 74.30M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Idle Network הוא $ 545.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDLE הוא 74.30M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 733.57K.