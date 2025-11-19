Idle Network (IDLE) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Idle Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Idle Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Idle Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007335 בשנת 2025. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Idle Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007702 בשנת 2026. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IDLE הוא $ 0.008087 עם 10.25% שיעור צמיחה. Idle Network (IDLE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IDLE הוא $ 0.008492 עם 15.76% שיעור צמיחה. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IDLE הוא $ 0.008916 עם 21.55% שיעור צמיחה. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IDLE הוא $ 0.009362 עם 27.63% שיעור צמיחה. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Idle Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015250. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Idle Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.024841. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.007335 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.007365 0.41% Idle Network (IDLE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIDLEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.007335 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Idle Network (IDLE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIDLE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.007336 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Idle Network (IDLE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIDLE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.007342 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Idle Network (IDLE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIDLE הוא $0.007365 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Idle Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K אספקת מחזור 74.30M 74.30M 74.30M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IDLE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IDLE יש כמות במעגל של 74.30M ושווי שוק כולל של $ 545.07K. צפה IDLE במחיר חי

Idle Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIdle Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIdle Network הוא 0.007335USD. היצע במחזור של Idle Network(IDLE) הוא 74.30M IDLE , מה שמעניק לו שווי שוק של $545,070 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.022495 $ 0.022495

30 ימים -67.38% $ -0.004943 $ 0.022495 $ 0.022495 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Idle Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Idle Network נסחר בשיא של $0.022495 ושפל של $0.022495 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIDLE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Idle Network חווה -67.38% שינוי, המשקף בערך $-0.004943 לערכו. זה מצביע על כך ש IDLE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Idle Network (IDLE) מודול חיזוי מחיר עובד? Idle Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IDLEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIdle Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IDLE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Idle Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIDLE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIDLE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Idle Network.

מדוע IDLE חיזוי מחירים חשוב?

IDLE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IDLE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IDLE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IDLE בחודש הבא? על פי Idle Network (IDLE) כלי תחזית המחירים, המחיר IDLE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IDLE בשנת 2026? המחיר של 1 Idle Network (IDLE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IDLE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IDLE בשנת 2027? Idle Network (IDLE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IDLE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IDLE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Idle Network (IDLE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IDLE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Idle Network (IDLE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IDLE בשנת 2030? המחיר של 1 Idle Network (IDLE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IDLE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IDLE תחזית המחיר בשנת 2040? Idle Network (IDLE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IDLE עד שנת 2040. הירשם עכשיו